Renault accélère, un analyste en soutien !

(Boursier.com) — En tête du palmarès du jour, Renault s'adjuge 5,5% à 30,80 euros sur la place parisienne. Le constructeur est dopé par une note d'Oddo BHF qui a rehaussé à 'surperformer' son opinion sur la valeur tout en portant sa cible de 35 à 55 euros. Après le succès du redressement opérationnel du groupe au losange et alors que son offensive commerciale va s'accélérer significativement, l'analyste revoit en forte hausse ses estimations (+20% sur 2022-2025) qui se situent désormais largement au-dessus du consensus (32% sur 2023, 54% sur 2024, 73% sur 2025 au niveau de l'EBIT) en raison d'une vision plus optimiste du redressement du groupe (mais non de ses volumes).

Le courtier estime que le consensus pourrait commencer à revoir ses attentes à l'occasion du prochain CMD. Ceci, conjugué au potentiel vu désormais dans une future structure innovante (cession majoritaire des activités de propulsion thermique, entité dédiée BEV et software) et une relation plus pragmatique avec Nissan (y compris sur le plan actionnarial), expliquent le passage à l'offensive du broker.