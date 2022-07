Renault accélère sa transformation électrique à Cléon

(Boursier.com) — L 'usine Renault de Cléon franchit une nouvelle étape dans sa transformation vers l'électrique avec l'inauguration de la nouvelle ligne de fabrication du moteur électrique 'ePT-160kW' en présence de Jose Vicente de los Mozos, directeur industriel de Renault Group.

Renault Group a investi 620 millions d'euros depuis 2018 sur le site de Cléon pour industrialiser les moteurs 100% électriques et hybrides du groupe. Pôle d'expertise dans la fabrication d'organes électriques et mécaniques de très haute performance, l'usine aura une capacité de production de plus de 1 million de moteurs électrifiés par an à partir de 2024, dont 500.000 moteurs électriques et 510.000 moteurs hybrides.

Cette conversion vers l'électrique, initiée dès 2012, soutient la stratégie du groupe d'ancrer durablement ses activités de la chaine de la valeur électrique en France et l'ambition pour la marque Renault d'être 100% électrique pour les véhicules particuliers en Europe à horizon 2030.

Nouveau moteur

Nouveau moteur électrique développé dans le cadre de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, d'une puissance de 160 kW, le moteur 'ePT-160kW' équipera les modèles 100% électriques de Renault dont Megane E-Tech Electrique, fabriqué par la manufacture de Douai au sein du pôle ElectriCity. Ce moteur nouvelle génération, à la pointe de l'innovation est un moteur synchrone à rotor bobiné, une technologie sur laquelle Renault Group mise depuis 10 ans qui offre un meilleur rendement que le moteur à aimants permanents. De plus, l'absence de terres rares sécurise l'approvisionnement tout en limitant son impact environnemental et les coûts de production.

Plus compact et plus léger que le moteur de Zoe, il a davantage de puissance (96 et 160 kW) et un meilleur couple (300 Nm). Il offre tout le plaisir de la conduite électrique, notamment une accélération instantanée, à la fois dynamique et linéaire.

Afin d'accélérer sa transition et d'accompagner le marché en très forte croissance de l'électrique, cette nouvelle ligne d'assemblage du moteur 'ePT-160 kW' a été implantée après la rénovation d'environ 8.000 m2. L'atelier de production comprend 4 lignes d'assemblage et 2 lignes de bobinage d'une capacité de production de 120.000 moteurs par an, et grâce à sa conception flexible, pourrait produire 240 000 moteurs par an.

Résolument électrique

Rappelons que depuis 2015, l'usine de Cléon produit le groupe motopropulseur électrique de Renault Zoé, Twingo ZE, Kangoo ZE et Master ZE. Désormais, elle vient élargir sa gamme avec l'industrialisation du 'ePT-160 kW' qui équipera également le futur modèle du segment C Renault. A partir de 2024, la production s'agrandira avec le moteur 'ePT-100 kW' de la future Renault 5 électrique et à partir de 2027, avec le moteur électrique 200 kW nouvelle génération, conçu sans terres rares et développé en partenariat avec Valeo et Valeo Siemens eAutomotive.

Pour accompagner cette transformation d'envergure, Renault Group forme ses collaborateurs aux nouveaux métiers de l'électrique. A Cléon, un dispositif de formation a été mis en place : l'E-Mobility Academy. Ce campus in situ, doté de ligne-écoles, a pour objectif de former les collaborateurs de l'usine. Ce dispositif académique est également accompagné par l'annonce, le 23 juin, du recrutement de 100 personnes pour accompagner la transformation électrique du site, dans le cadre du plan Renouveau France 2025.