Renault accélère, Morgan Stanley en renfort

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Renault rebondit de 2,7% à 33,8 euros en cette fin de semaine alors que Morgan Stanley a rehaussé à 'surpondérer' sa recommandation sur le titre tout en remontant sa cible de 40 à 45 euros. Le constructeur devrait connaître une année 2022 plus solide s'il parvient à augmenter ses volumes de production à partir de niveaux très bas, selon la banque. L'absence d'avertissement au troisième trimestre témoigne d'une " plus grande robustesse des bénéfices ", la restructuration, les nouveaux produits et l'amélioration des prix nets soulignant la stratégie " qualité plutôt que quantité " de Renault. Le courtier souligne également que les perspectives ont été confirmées même avec un chiffre d'affaires plus faible au cours du trimestre, ce qui montre à quel point Renault s'est montré prudent dans ses prévisions pour l'exercice 2021.