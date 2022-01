Renault accélère, le management se veut confiant

(Boursier.com) — En hausse de 4,1% à 33,7 euros, Renault rebondit vivement ce jeudi, mettant fin à trois séances consécutives de repli. Le constructeur au losange s'est déclaré confiant pour 2022 grâce aux effets de sa restructuration et du renouvellement de sa gamme, qui devraient l'aider à compenser la crise persistante des semi-conducteurs. "On est relativement confiant pour 2022 mais on sait que c'est un monde assez volatil et incertain", a déclaré le directeur général Luca de Meo lors d'un événement presse au Technocentre.

Le dirigeant a précisé s'attendre à ce que la pénurie de semi-conducteurs qui a secoué l'industrie automobile l'an passé se poursuive tout au long de 2022 malgré certains progrès des fabricants de puces. "Je ne pense pas que 2022 sera pire que 2021 car la capacité de fabrication de puces s'ajuste", a souligné l'ancien patron de Seat.

Le groupe, qui a accusé en 2020 une perte historique de huit milliards d'euros, a atteint deux objectifs financiers importants de son plan '"Renaulution" - sur les coûts et la baisse du point mort - très en avance sur le calendrier initial. "Notre stratégie est d'améliorer notre rentabilité, notre capacité à générer des flux de trésorerie disponibles et à réduire la dette le plus rapidement possible", a de son côté indiqué la directrice générale adjointe de Renault, Clotilde Delbos.

Renault prévoit d'introduire 27 nouveaux modèles d'ici le milieu de la décennie, notamment des voitures à batterie et des véhicules utilitaires sport à marge plus élevée. L'objectif est de rendre la principale marque Renault 100% électrique d'ici la fin de cette décennie et de développer le centre de fabrication de véhicules électriques et de batteries prévu par le constructeur automobile dans le nord de la France, a déclaré Luca de Meo. "Les gens parlent de l'usine allemande de Tesla, mais la nôtre sera l'une des plus performantes d'Europe".