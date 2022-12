Renault accélère la prise de décisions en Audit & Risque ainsi qu'en Ethique & Compliance

(Boursier.com) — Renault Group annonce la nomination de Céleste Thomasson au poste de Directrice Audit & Risque de Renault Group, à compter du 9 janvier 2023. Elle sera rattachée à Luca de Meo, CEO de Renault Group.

Céleste Thomasson aura pour mission d'accompagner la transformation du Groupe en appui du plan stratégique Renaulution et d'identifier les pistes de progrès dans les fonctions centrales et les filiales, en France et dans les pays où le Groupe opère. Elle aura aussi la responsabilité de la conformité des exportations.

Cette arrivée s'inscrit dans le cadre d'une évolution de la direction Audit, Risque, Ethique et Compliance avec lacréation de deux pôles distincts Audit & Risque et Ethique & Compliance qui vise à accélérer la mise en oeuvre des décisions prises dans ces domaines d'activités.

Didier Wisselmann, actuellement Directeur Audit, Risque, Ethique et Compliance, aura désormais la responsabilité des activités Ethique & Compliance du Groupe, et restera rattaché à François Roger, Executive Vice-President RH, environnement de travail et organisation de Renault Group.

Rappelons que Didier Wisselmann a rejoint le Groupe Renault en tant qu'Adjoint au Directeur audit, risque et éthique. Il a été nommé en avril 2020 Directeur Audit, Risque, Ethique et Compliance, Renault Group, membre du comité de direction corporate de Renault Group.