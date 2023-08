Renault : accélère, dopé par Citi

(Boursier.com) — En hausse de 2,3% à 38,5 euros, Renault s'offre la tête du CAC40 à l'ouverture du marché parisien. Le constructeur automobile est soutenu par une note de Citi qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 48 euros. La banque, qui est aussi passée à l''achat sur Volkswagen, évoque des "retardataires bon marché". Elle explique que le secteur semble bon marché en termes absolus, avec des bénéfices toujours solides, le plein effet des hausses de prix et du rattrapage de la production. Cependant, elle voit des risques croissants sur les bénéfices pour 2024-2025, ce qui justifie une approche plus prudente sur 12 mois. Le coût de développement des véhicules électriques et de la technologie associée continue en effet à être un vent contraire majeur. Le broker voit ainsi une "énorme divergence" entre l'opportunité de trading à court terme et les recommandations de détention à long terme.