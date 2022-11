Renault accélère avec Google et Qualcomm

(Boursier.com) — Renault et Google annoncent une nouvelle étape dans leur partenariat avec la signature de nouveaux contrats portant sur la conception et la réalisation de l'architecture numérique du 'Software Defined Vehicle', et sur le renforcement de la digitalisation du groupe. Avec ces nouveaux accords, les deux partenaires développeront d'une part, un ensemble de composants logiciels dédiés à la plateforme du 'Software Defined Vehicle', à la fois à bord et en périphérie du véhicule, et d'autre part, approfondiront les synergies et usages dans le cadre de la stratégie 'Move to Cloud' du groupe. Cette collaboration sur le cloud computing initiée en 2018, s'accélère aujourd'hui pour créer un véritable jumeau numérique (Digital Twin) doté des technologies d'Intelligence Artificielle les plus avancées pour faciliter l'intégration continue de services dans le véhicule et la création de nouvelles applications embarquées (In-Car Services) ou débarquées sur demande. "À terme, il transformera tout son modèle opérationnel pour gagner en agilité, performance et rentabilité", ajoute Renault.

Cette collaboration permettra de réduire les coûts de développement, d'améliorer l'efficacité, la flexibilité et la rapidité du développement, et d'augmenter la valeur pour les clients en débloquant l'innovation logicielle continue. Renault Group approfondira son utilisation des technologies Google Cloud pour les développements logiciels, pour le 'Software Defined Vehicle' et pourra ainsi mieux gérer la capture de données et leurs analyses, de manière sécurisée, et confidentielle.

Qualcomm et Renault Group étendent aussi leur coopération stratégique à Ampere, la nouvelle entité électrique et software de Renault, pour co-développer une architecture électronique centralisée des véhicules électriques du Software-Defined Vehicle basée sur le Snapdragon Digital Chassis. Renault Group et Qualcomm Technologies s'engagent dans une coopération stratégique à long terme, incluant l'intention d'investissement par Qualcomm Technologies, ou l'une de ses filiales, dans l'entité électrique et software de Renault Group Ampere, et le co-développement de plateformes de calcul haute performance basées sur les solutions Snapdragon Digital Chassis pour la future génération de véhicules du 'Software-Defined Vehicle' de Renault Group. Ces plateformes de calcul de haute performance du Software-Defined Vehicle sont prévues pour 2026 et ouvertes aux constructeurs partenaires de Qualcomm. Un accord commercial portant sur les produits Snapdragon Digital Chassis de la plateforme du Software-Defined Vehicle de Renault Group est au programme.

Renault Group et Qualcomm Technologies prévoient de proposer une architecture SDV de nouvelle génération qui exploite des solutions extensibles et flexibles pour répondre aux nouveaux besoins et exigences des véhicules. À partir de 2026, les véhicules de Renault utiliseront la plateforme SDV, y compris les nouvelles générations de châssis numérique Snapdragon, conçus pour les nouveaux cockpits Android. Cette architecture rendra l'expérience à bord plus immersive et plus personnelle, et centralisera les datas avec d'autres fonctions du véhicule comme les ADAS, la carrosserie, le châssis, la télématique, la connectivité, les Power Line Communications, la sécurité et la cybersécurité dans la Physical Computer Unit. Ceci permettra d'optimiser les coûts matériels et logiciels grâce à la Physical Interface Unit qui fournit les activateurs du véhicule. En parallèle, l'architecture SDV est conçue pour être ouverte aux autres constructeurs automobiles. En travaillant avec Qualcomm, Renault cherche à optimiser ses plans de développement et de commercialisation dans une approche de co-développement, pour lui fournir les compétences de la plateforme en termes de matériel, de logiciels et de services.

La collaboration technologique entre Renault Group et Qualcomm technologies a débuté en 2018. Depuis, Renault Group a intégré les plateformes Snapdragon Cockpit dans le système multimédia OpenR Link de Renault Megane E-Tech Électrique et prévoit d'utiliser les solutions Snapdragon Digital Chassis pour offrir aux conducteurs et passagers "une connectivité sans limite et des expériences embarquées innovantes".