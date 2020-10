Renault : accélère après une publication encourageante

(Boursier.com) — Dans le vert pour la quatrième séance consécutive, Renault gagne 2% à 25,4 euros, soutenu par une publication trimestrielle supérieure aux attentes du marché. Le constructeur au losange a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires en baisse de 8,2% à 10,37 milliards d'euros, contre un consensus de 9,96 MdsE. Le groupe de Boulogne-Billancourt, qui a accusé une perte nette record de plus de 7 milliards d'euros au premier semestre et engagé un vaste plan d'économies et de refonte de sa stratégie pour redresser la barre, a notamment bénéficié des très bonnes ventes de sa Zoe électrique et a souligné qu'il devrait dégager un free cash-flow opérationnel de l'automobile positif au second semestre.

"Ce troisième trimestre souligne l'évolution de notre politique commerciale privilégiant désormais la profitabilité aux volumes", a déclaré le nouveau directeur général Luca de Meo.

Les ventes à partenaires, qui ont participé au succès passé du groupe, ont en revanche à nouveau amputé de 3,3 points la croissance du chiffre d'affaires à cause de "la baisse de la production de véhicules et composants". Renault approvisionne Nissan et Daimler en moteurs diesel, et assemble dans ses usines des véhicules pour leur compte.

L'activité automobile disposait, au 30 septembre, de réserves de liquidités de 15,2 milliards d'euros "qui incluent la convention d'ouverture de crédit de cinq milliards d'euros bénéficiant de la garantie de l'Etat français, dont trois milliards d'euros ont été tirés à fin septembre 2020".