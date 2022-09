Renault : accélération ?

(Boursier.com) — Renault Group annonce la tenue d'un Capital Market Day le mardi 8 novembre 2022. A cette occasion, Luca de Meo, CEO du constructeur, et Thierry Piéton, CFO, présenteront une mise à jour de la stratégie et des objectifs financiers moyen-terme du plan Renaulution. Une conférence se tiendra en physique à Paris et sera retransmise en direct sur le site Internet du groupe. Le groupe évoque une "accélération de sa stratégie Renaulution".