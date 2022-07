Renault a conclu un partenariat dans l'électrique avec Vitesco Technologies

(Boursier.com) — Renault Group et Vitesco Technologies, fabricant international leader dans le domaine des technologies de transmission modernes et des solutions d'électrification, ont signé un partenariat stratégique pour le co-développement et la production d'électronique de puissance dans un boitier "One Box" pour les groupes motopropulseurs électriques et hybrides.

Dans le cadre de cet accord, les deux partenaires vont unir leurs forces, contribuant par leur savoir-faire et leur expérience à développer conjointement un concept d'électronique de puissance unique sur le marché. Renault Group apportera son expertise électrique et hybride tandis que Vitesco Technologies fournira ses technologies et procédés "best in class".

L'objectif est de créer une unité électronique essentielle qui combine tous les composants dans un seul boîtier : le convertisseur DC-DC, le chargeur embarqué OBC (On Board Charger) et l'Onduleur. Les équipes de Renault Group et Vitesco Technologies définiront les produits et process d'assemblage de cette " One Box " en intégrant les dernières technologies de pointe afin d'assurer le meilleur niveau de compétitivité en termes de rendement et de coût.

Un gain de capacité inédit

Ce concept 'One Box' permettra un gain de compacité inédit (-45% en terme de volume) et de masse pour le développement des futurs véhicules de Renault au service notamment de l'habitabilité et du confort des passagers. Les configurations et l'assemblage des différents composants de base seront adaptés aux types de motorisations électriques et hybrides.

Les équipes de développement de la plate-forme seront principalement basées à Toulouse.

Dans le cadre de ce partenariat, Renault Group assurera dans le même temps à Vitesco Technologies un marché pluriannuel sur l'électronique de puissance des véhicules hybrides de Renault. En outre, Vitesco Technologies fournira à Renault Group une "High Voltage Box", qui combinera le convertisseur DC/DC et le chargeur, pour les véhicules électriques à batterie à partir de 2025.

