Renault : 5ème séance de hausse consécutive

(Boursier.com) — Renault surperforme encore le marché ce mardi à la faveur d'un gain de 1% sur les 30 euros. Le constructeur automobile, qui aligne ici une 5e séance de progression, reste porté par son excellente publication semestrielle et le relèvement de ses objectifs annuels de marge opérationnelle et de free cash-flow. Le groupe au losange, engagé dans un exercice de restructuration et de repositionnement stratégique, a annoncé vendredi dernier viser une marge opérationnelle supérieure à 5% en 2022, contre environ 3% jusqu'ici, et un free cash flow opérationnel de l'automobile supérieur à 1,5 milliard d'euros, contre positif précédemment.

Par ailleurs, alors que les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 7,06% en rythme annuel en juillet, celles du groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) ont augmenté de 10,84%. Selon les données de la Plateforme automobile, 107.547 véhicules particuliers ont été immatriculés dans l'Hexagone le mois dernier.

Sur le front des analystes, Morgan Stanley a ajusté le curseur de 36 à 38 euros avec un avis à 'surpondérer'. Le Credit Suisse avait auparavant rehaussé son objectif de 25 à 30 euros tout en restant 'neutre', alors qu'Invest Securities ('achat') a remonté sa cible de 45,8 à 55 euros. Le courtier note que la publication intermédiaire a largement dépassé les attentes tandis que la guidance 2022 a été rehaussée après avoir été revue à la baisse à l'issue du premier trimestre. Le discours est désormais résolument optimiste pour le second semestre, soutenu par les nouveaux modèles et, dans la perspective du CMD d'automne, sur l'organisation des activités électriques de Renault avec ou sans la participation active de Nissan...

.