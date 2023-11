Remy Cointreau : vive hausse, broker en soutien

(Boursier.com) — Remy Cointreau pointe dans les premières positions du palmarès en cette fin de semaine à la faveur d'un gain de 4,3% à 112,4 euros. Le groupe de spiritueux est dopé par une note de Kepler Cheuvreux qui a relevé à l''achat' sa recommandation en visant 140 euros. Le broker évoque une valorisation attrayante et des perspectives de croissance positives. Les vents contraires aux États-Unis et en Chine et la baisse des prévisions pour 2024 ont fait baisser le cours de l'action à un niveau attractif, selon le courtier.