Remy Cointreau : vive hausse

(Boursier.com) — En hausse de 3,3% à 143,2 euros en fin de séance, Remy Cointreau surperforme nettement le marché. UBS a réitéré sa recommandation 'achat' sur le groupe de spiritueux, affirmant que les risques à court terme ont été "bien signalés" et que les opportunités de croissance à long terme demeurent. Les perspectives à moyen et long terme restent attrayantes en raison d'une marge brute et d'un pouvoir de fixation des prix élevés, écrivent les analystes de la banque. Avec le ralentissement du marché américain, UBS affirme que le risque que Remy manque ses objectifs est inférieur à celui de ses pairs avec des facteurs tels que la consommation biaisée vers les consommateurs à revenu plus élevé, qui ont tendance à être fidèles à la marque, ce qui limite le risque. Il y a un également un potentiel de hausse en provenance de Chine alors que le flux d'informations sur la réouverture du pays a été mitigé. Enfin, le courtier note que les comparatifs de la société pour avril et mai sont "faciles". L'objectif est abaissé de 183 à 179 euros.

Morgan Stanley a lui réduit sa cible de 140 à 136 euros tout en restant à 'sous-pondérer'.