Rémy Cointreau : vif intérêt des collaborateurs pour le plan d'actionnariat salarié à l'international

(Boursier.com) — Rémy Cointreau a annoncé le 22 août, son 1er plan d'actionnariat salarié "My Rémy Cointreau" à l'international. Il en résulte qu'un salarié éligible sur deux a souscrit à cette opération. Dans le cadre de cette opération, 12.054 actions nouvelles ont été émises le 27 octobre. Elles seront entièrement assimilées aux actions Rémy Cointreau déjà admises aux négociations sur Euronext Paris.

A l'issue de cette émission, la participation des salariés au capital de la société, via le FCPE "My Rémy Cointreau" et au nominatif, s'élève à 0,07% sur la base du capital de la société au 27 octobre.

"Nous sommes très heureux des résultats de cette opération. Après le lancement réussi du premier plan d'actionnariat salarié en France en 2021, le niveau important de souscription de nos collaborateurs à l'international témoigne d'un engagement fort de la part de nos équipes et de leur confiance dans les perspectives de développement du Groupe à long terme. Cette marque d'attachement pour Rémy Cointreau nous donne confiance en l'avenir. Le Groupe entend poursuivre la mise en oeuvre de son plan stratégique à horizon 2030 et ambitionne de devenir le leader mondial des spiritueux d'exception", commente Eric Vallat, Directeur général du Groupe.