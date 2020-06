Rémy Cointreau : veut acquérir la Maison de Champagne J. de Telmont

(Boursier.com) — Le groupe Rémy Cointreau est en négociations exclusives avec la famille Lhopital en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire du capital de la société Champagne de Telmont.

Le périmètre de l'offre d'acquisition inclut les marques, stocks, outils de production et actifs immobiliers du domaine ainsi que des vignes en Champagne. Avec cette acquisition, Rémy Cointreau enrichirait son portefeuille de vins et spiritueux d'exception d'une marque de champagne haut-de-gamme offrant, à terme, un vrai potentiel de développement, notamment à l'international.

Fondée en 1912, cette Maison de champagne centenaire et familiale est implantée à Damery, près d'Epernay sur le versant des coteaux de la vallée de la Marne, et élabore ses champagnes sous la marque "J. de Telmont". Cette Maison est l'un des derniers domaines familiaux en Champagne, et Madame Pascale Lhopital et Monsieur Bertrand Lhopital, véritables maîtres artisans du champagne, en sont la quatrième génération. Monsieur Bertrand Lhopital, aux côtés du groupe Rémy Cointreau, poursuivra l'oeuvre entamée avec son équipe tant sur l'amont (vignes/ approvisionnement) que sur la production des champagnes, pour pérenniser le savoir-faire et la tradition familiale.

La signature des actes d'acquisition est notamment soumise à l'accomplissement de la procédure légale d'information des salariés.

La réalisation de la transaction, qui sera soumise à l'obtention des autorisations administratives requises par la réglementation en vigueur, devrait intervenir au cours du 3e trimestre de l'exercice 2020-2021.