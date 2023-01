Rémy Cointreau : ventes en recul de -6% au 3ème trimestre, mais objectifs réitérés

(Boursier.com) — Au cours des neuf premiers mois 2022-23, Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 1 304,7 millions d'euros, en hausse de +10,1% en organique (+50,3% par rapport à 2019-20). En données publiées, le chiffre d'affaires a progressé de +20,2%, incluant un effet très positif des devises de +10,1%. les ventes du 3ème trimestre sont, comme attendu, en baisse de -6,0% en organique (-0,7% en données publiées).

Rémy Cointreau confirme son objectif de générer une nouvelle année de forte croissance en organique en 2022-23, intégrant une poursuite de la normalisation de la consommation au quatrième trimestre, après deux années de croissance exceptionnelle.

L'amélioration organique de la Marge Opérationnelle Courante sera portée par une solide résilience de sa marge brute en dépit d'un environnement inflationniste et par un strict contrôle de ses coûts de structure. Compte tenu des effets de phasage attendus sur l'évolution du chiffre d'affaires et des dépenses en marketing et communication, l'amélioration organique de la Marge Opérationnelle Courante sera essentiellement portée par le 1er semestre.

Le Groupe prévoit pour l'année un effet favorable des devises sur : le chiffre d'affaires : entre 120MEUR et 130MEUR (contre 110-120MEUR précédemment) et le Résultat Opérationnel Courant : entre 55MEUR et 60MEUR.