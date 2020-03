Rémy Cointreau : une nouvelle équipe dirigeante

(Boursier.com) — Eric Vallat, Directeur général du groupe Rémy Cointreau depuis le 1er décembre 2019, annonce la composition de sa nouvelle équipe dirigeante.

Laurent Venot, actuellement Directeur Général de la Zone Europe, Moyen Orient & Afrique prendra la direction de l'ensemble des marchés domestiques du groupe, du Global Travel Retail et de l'e-commerce. Il aura la responsabilité de mener à bien l'exécution de la stratégie au sein des différentes zones géographiques et canaux de distribution.

Nicolas Beckers, Directeur Général Grande Chine, rejoint le Comité Exécutif. Il reportera directement à Laurent Venot, au même titre que Ian Mc Lernon, Directeur Général de la zone Amériques.

A terme, le comité exécutif sera ainsi constitué de 10 membres : 3 Directeurs de Marchés (Groupe, Grande Chine et Amériques), 3 Directeurs de Marques (Philippe Farnier, DG Maison Rémy Martin, Jean-Denis Voin, DG Liqueurs & Spiritueux et Simon Coughlin, DG Pôle Whisky) et 3 Directeurs transversaux (Luca Marotta, Directeur Financier Groupe, Marc-Henri Bernard, Directeur des Ressources Humaines Groupe et Patrick Marchand, Directeur des Opérations Groupe) reporteront au Directeur Général Groupe.