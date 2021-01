Rémy Cointreau : un troisième trimestre explosif !

(Boursier.com) — Rémy Cointreau confirme ses objectifs annuels après avoir enregistré un rebond significatif de son activité au troisième trimestre. Sur la période, le groupe de spiritueux enregistre des ventes de 350 millions d'euros, en hausse organique de 25,1%. Une performance nettement supérieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une croissance interne de 12,3%. De quoi permettre au chiffre d'affaires d'atteindre 780,9 millions d'euros sur neuf mois, en repli de 4,1% en publié et de 1,6% en organique (à devise et périmètre constant).

Avec une très forte croissance au 3ème trimestre (+33.1%), les ventes de Cognac sont stables (en organique) depuis le début de l'exercice. Cette performance s'explique essentiellement par un rattrapage des ventes aux Etats-Unis, où la dynamique de consommation reste excellente et par l'accélération de la reprise en Chine continentale. La division Liqueurs & Spiritueux retrouve également une vraie croissance au 3ème trimestre (+7,2%), portée par les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume Uni. Sur la période des 9 mois, les ventes de la division sont en repli organique de 6,2%. De manière générale, elles restent pénalisées par leur exposition notable au canal on-trade (notamment en Europe).

Les Amériques sont désormais en forte croissance depuis le début de l'exercice, grâce à l'excellente performance des Etats-Unis. Malgré un retour à une légère croissance au 3ème trimestre portée par la Chine continentale et l'Australie, l'Asie Pacifique reste globalement en repli sur la période. Enfin la zone Europe, Moyen-Orient & Afrique montre une amélioration séquentielle au 3ème trimestre, mais reste largement pénalisée par la fermeture du canal on-trade. Seul le Royaume Uni bénéficie d'une vraie consommation à domicile soutenue depuis le début de la pandémie.

Dans un contexte sanitaire, économique et géopolitique toujours incertain, le groupe reste confiant quant à sa capacité à sortir renforcé de cette crise. Ainsi, au terme des 9 premiers mois, le management réitère, avec confiance, ses objectifs annuels 2020-2021. Il anticipe, comme prévu, une croissance organique soutenue de ses ventes au 4ème trimestre, moins forte cependant qu'au 3ème, reflet de la volonté du groupe de maîtriser ses stocks stratégiques. Rémy Cointreau maintient également sa prévision d'une croissance organique positive de son Résultat Opérationnel Courant 2020/21. Par ailleurs, le groupe estime désormais que cette performance sera modérée par des effets devises et périmètre défavorables à hauteur de 8 ME et de 2 ME, respectivement.