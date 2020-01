Remy Cointreau suspend ses objectifs

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Rémy Cointreau s'élève à 814 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice 2019/20, en repli de 4,1%. Alors que les Marques du Groupe progressent de 1,6% sur la période, les Marques Partenaires reculent de 67,5%, suite au désengagement volontaire de certains contrats de distribution en Europe et aux Etats-Unis. Les effets devises sont favorables à hauteur de 2,4% à fin décembre.

En organique (à devises et périmètre constants), les Marques du Groupe reculent de 1,0% sur la période, sur une base de comparaison élevée (+10,3% sur les 9 mois 2018/19) : la Maison Rémy Martin est en repli de 1,6%* (+13,1% sur les 9 mois 2018/19).

La bonne dynamique chinoise est compensée par un certain nombre de facteurs conjoncturels, tels que la chute du tourisme à Hong-Kong, la lente reconstitution des stocks aux Etats-Unis et les évolutions de notre réseau de distribution, essentiellement en Europe de l'Ouest, en cohérence avec la stratégie de montée en gamme du groupe.

La division Liqueurs & Spiritueux est ressortie en légère croissance organique sur la période (+0,7%), également pénalisée par les évolutions du réseau de distribution en Europe. Cette tendance masque la bonne performance de Cointreau aux Etats-Unis, ainsi que la belle dynamique mondiale de The Botanist et de notre portefeuille de whiskies single-malt.

Au plan géographique, les Marques du Groupe progressent en Asie-Pacifique, sous l'impulsion de la Chine, mais reculent dans les zones Europe Middle East & Africa et Amériques pour les raisons évoquées ci-dessus.

Perspectives

A l'occasion de son changement de direction, le groupe Remy Cointreau a décidé de suspendre les objectifs annuels et moyen terme indiqués précédemment... Il confirme néanmoins la pertinence de sa stratégie de valeur visant à construire un modèle d'entreprise toujours plus pérenne, résilient et rentable.

La publication des résultats annuels 2019/20, le 4 juin 2020, sera ainsi l'occasion de partager le nouveau plan de mise en oeuvre de la vision stratégique du groupe.