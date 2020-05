Remy Cointreau : secoué après une dégradation d'analyste

(Boursier.com) — En queue du SBF120, Remy Cointreau abandonne plus de 6% à 101,1 euros, victime d'une note d'analyste. Goldman Sachs a en effet dégradé le titre du groupe de spiritueux à 'neutre' avec une cible réduite de 112 à 105 euros. À la suite de cet abaissement, plus que deux analystes recommandent d''acheter' la valeur, alors que huit sont à 'conserver' et dix à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 93,9 euros (consensus 'Bloomberg').