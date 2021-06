Rémy Cointreau : séance mouvementée

(Boursier.com) — Séance très volatile pour Rémy Cointreau. Le groupe de spiritueux, qui gagnait plus de 3% en matinée sur des plus haut historiques, trébuche désormais de près de 6% à 160 euros, en dernière position du SBF120. Les investisseurs semblent s'inquiéter de l'évolution défavorable de certaines devises et de leur impact sur les résultats de l'exercice en cours. Bryan Garnier se dit par exemple "plus prudent sur la rentabilité" de la société avec un effet de change qui devrait affecter l'Ebit de l'exercice 2022 d'environ 16 à 20 millions d'euros. Et ce alors que le broker anticipe un exercice "dynamique" en matière de ventes. Par ailleurs, les dépenses publicitaires et promotionnelles devraient également augmenter, à la fois en termes absolus et en pourcentage des ventes, après une baisse sur le dernier exercice.