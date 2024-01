Remy Cointreau : santé !

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Remy Cointreau s'envole de 13% à 99,4 euros, malgré l'annonce d'un vif déclin de ses revenus trimestriels. Cette chute des revenus était en effet anticipée par le marché et le management a confirmé ses objectifs annuels. Le groupe de spiritueux a ainsi fait état d'une baisse de 27% (-23,5% en organique) de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 319,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la division Cognac a baissé de -33,9% en organique sur la période, affecté par un important effort de déstockage en Chine et un marché toujours dégradé aux Etats-Unis.

Rémy Cointreau anticipe pour l'année 2023-24 un recul du chiffre d'affaires situé dans le bas de la fourchette de prévisions (donc proche de -20% en organique), et une baisse maîtrisée de la marge opérationnelle courante en organique grâce à la mise en oeuvre d'un plan important de réduction des coûts estimé à environ 100 ME cette année (dont 25 ME ont déjà été réalisés au 1er semestre).

Rémy Cointreau dit ne pas s'attendre à un retour à la croissance des ventes aux États-Unis avant l'exercice 2024-25. La firme prévoit également une reprise tempérée des ventes en Chine, du fait d'une "reprise économique post-Covid moins rapide que prévu". Les deux pays sont les deux marchés clés du groupe pour le cognac, dont les ventes représentent une part importante du chiffre d'affaires total.

Morgan Stanley indique que le consensus avait déjà pris en compte l'extrémité inférieure de la fourchette de prévisions pour l'exercice. Ces résultats sont ainsi susceptibles de constituer "un soulagement pour les investisseurs". Jefferies parle d'un troisième trimestre en ligne avec les attentes et s'attend à ce que le titre montre un "léger soulagement". Le broker considère Remy Cointreau comme "l'un des modèles de croissance à long terme les plus attrayants dans le secteur des boissons européennes, étant donné les barrières élevées à l'entrée et les tendances de premiumisation ".