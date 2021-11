Rémy Cointreau s'engage sur un programme de mesure de la santé des sols

(Boursier.com) — Rémy Cointreau a conclu un partenariat avec Genesis (anciennement Greenback SAS), qui mesure l'impact des pratiques agricoles sur les sols en combinant prélèvements et métadonnées, autour de 3 indicateurs : la pollution, la biodiversité et la séquestration carbone. Face au dérèglement climatique, Rémy Cointreau entend protéger ses terroirs mais aussi les promouvoir comme "solution". Le groupe considère que ses sols vivants doivent pleinement participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Il entend donc favoriser leur biodiversité tout en maximisant leur potentiel de séquestration carbone.

Pour une agriculture à impacts positifs sur le climat et la biodiversité, Rémy Cointreau s'engage dans un programme pluriannuel de mesure de la santé des sols avec la viticulture et sur les céréales. Le projet du groupe spiritueux viendra nourrir la stratégie de Recherche et Développement de Rémy Cointreau sur la viticulture et les cultures céréalières, pour mieux accompagner viticulteurs et agriculteurs dans des pratiques toujours plus favorables au climat et à la biodiversité.