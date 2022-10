Rémy Cointreau : rouge vif malgré la confirmation des objectifs

(Boursier.com) — Rémy Cointreau voit rouge en Bourse avec un titre qui cède près de 5% à 156,7 euros. Le message de prudence envoyé par la direction l'emporte sur la confirmation des objectifs annuels et un deuxième trimestre meilleur qu'anticipé par le marché. Le groupe de spiritueux a fait état d'un chiffre d'affaires de 457,2 millions d'euros, en hausse de 16,2% à périmètre constant, sur le trimestre clos fin septembre. Les ventes de cognac à elles seules ont atteint 345,9 millions d'euros, soit une hausse de 15,6% à périmètre constant, qui reflète notamment une très bonne performance en Chine pendant la fête de la mi-automne.

Pour l'ensemble de l'exercice 2023, le fabricant du cognac Remy Martin et de la liqueur Cointreau s'attend à une nouvelle année de forte croissance organique des ventes et d'amélioration de la marge d'exploitation, avec une maîtrise stricte des coûts et des hausses de prix destinées à contrer les pressions inflationnistes.

"Les ventes de Remy Cointreau au 2ème trimestre ont été solides et le forex très positif, mais les perspectives pour le second semestre sont teintées de prudence", affirme Bernstein.

Ce trimestre est de bonne facture après un premier trimestre qui était aussi dynamique (+31,5% en organique en Cognac et +19,4% en L&S), note Oddo BHF. Mais le broker note aussi que le communiqué insiste sur la normalisation des tendances au second semestre après 2 années de croissance exceptionnelle. Le groupe estime que le niveau de consommation sur cette deuxième partie d'exercice devrait se normaliser. Ces propos ne sont pas alarmants mais pourraient inciter certains investisseurs à considérer que le cycle de beau momentum arrive à sa fin... Le courtier reste à 'sous-performer' sur le titre sur la base d'une valorisation qu'il estime trop élevée, même s'il apprécie les fondamentaux.