Rémy Cointreau : retombe

(Boursier.com) — Après quatre séances de progression, Rémy Cointreau trébuche de 2% à 159,6 euros. Outre les mauvaises stats du commerce extérieur chinois, Stifel a ramené son objectif de 197 à 185 euros sur le groupe de spiritueux après que ce dernier eut dernièrement dévoilé de nouvelles prévisions décevantes pour l'exercice 2024, tant pour le chiffre d'affaires que pour la rentabilité. L'ampleur de 'phasing' progressif du cognac aux États-Unis soulève des questions sur l'opportunité de la catégorie aux États-Unis (les tendances étaient fortes dans d'autres régions) et sur les pertes de parts au profit de la tequila ou du bourbon. Le courtier reste néanmoins confiant sur le plus long terme et réitère son avis 'achat'.