Remy Cointreau reste proche de ses planchers depuis plus de 3 ans

(Boursier.com) — Remy Cointreau retombe de 1,3% à 105,70 euros en matinée ce lundi, alors que HSBC conserve le dossier avec un objectif ramené de 110 à seulement 105 euros dans un marché qui fait face à la morosité persistante de la consommation en Chine... UBS venait de son côté de dégrader le groupe de spiritueux à 'neutre', tout en coupant sa cible de 162 à 113 euros. "Le titre pourrait évoluer latéralement avec des ventes organiques négatives attendues au premier semestre de l'exercice 2025". Il devrait y avoir une histoire de restockage aux États-Unis à partir du second semestre 2025/FY26, mais la valorisation par rapport aux pairs n'est pas bon marché, selon la banque...

Les analystes continuent ainsi à revoir leur copie sur le dossier à la suite de la publication semestrielle de la société. Bryan Garnier avait déjà abaissé le curseur sur le groupe à 143 euros tout en restant 'neutre'. Le courtier expliquait que la firme avait dévoilé de mauvais résultats semestriels, bien que conformes aux attentes du marché : l'EBIT a chuté de 47% à 169 ME, impliquant une érosion de la rentabilité de 10,3 points. Des incertitudes demeurent à la fois pour le deuxième semestre de l'exercice 2023-2024 et pour l'exercice 2024-2025 en raison du calendrier potentiel de la reprise aux États-Unis.

De son côté, Bernstein a ramené son objectif de 151 à 143 euros avec un avis maintenu à 'surperformer'. Le manque de visibilité de Rémy Cointreau ne semble pas rassurant, notamment aux Etats-Unis et en Chine, où un horizon nuageux continue de gêner le titre, estime Baader Helvea...