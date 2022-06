Remy Cointreau publie un ROC en hausse de 39,9% en organique (+56,9% par rapport à 2019-20)

(Boursier.com) — Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1.312,9 millions d'euros en 2021-22, en progression de +27,3% en organique1 (soit +29,4% par rapport à 2019-20). Le groupe a pleinement bénéficié de l'essor des nouvelles tendances de consommation, notamment la montée en gamme et le développement de la mixologie.

Le Résultat Opérationnel Courant s'est établi à 334,4 millions d'euros, soulignant une croissance exceptionnelle de +39,9% en organique (soit +56,9% par rapport à 2019-20). La Marge Opérationnelle Courante (25,5%) a ainsi enregistré une forte progression de +2,3 points en organique (soit +4,6 points par rapport à 2019-20), atteignant son plus haut historique.

Eric Vallat, Directeur général de Rémy Cointreau, commente : "Rémy Cointreau a enregistré des résultats records qui démontrent la pertinence et le potentiel de ses marques, dotées d'un véritable savoir-faire, d'une histoire tricentenaire pour certaines et de terroirs d'exception. Les progrès réalisés sur nos priorités stratégiques et la montée en puissance de nos investissements en marketing et communication pour préparer la croissance de demain ont également été déterminants. Mais nous sommes surtout très fiers d'avoir, en matière de développement durable, franchi un nouveau palier : Rémy Cointreau, dont l'ambition reste de réduire ses émissions, est le premier Groupe de spiritueux à être neutre carbone dans le cadre de son plan APlanetOfException. Dans un contexte incertain, Rémy Cointreau est aujourd'hui parfaitement armé et bien positionné pour réaliser une nouvelle année de forte croissance. Confortés par notre avance sur le plan stratégique, les nouvelles tendances de consommation et un solide pricing power, nous abordons l'année 2022-23 avec confiance."

Le chiffre d'affaires de la division Cognac a enregistré une croissance remarquable de +26,3% en organique en 2021-22 (+30,7% par rapport à 2019-20), intégrant une progression de +12,5% des volumes et un effet mix-prix de +13,8%. Ce dernier a bénéficié de la contribution croissante des qualités supérieures et intermédiaires (Club en Chine et 1738 aux Etats-Unis) et des augmentations de prix. L'ensemble des régions a contribué à cette excellente performance.

Le Résultat Opérationnel Courant a progressé de +43,8% en organique à 323 ME (+58,9% par rapport à 2019/20), soit une progression organique de la marge de +4,2 pts à 34,1% (+6,1 pts par rapport à 2019-20). La très bonne progression de la marge brute (répartie de manière équilibrée entre effets volumes et mix-prix) et le fort levier opérationnel de la division ont ainsi largement absorbé l'augmentation significative des investissements en marketing et communication.

Liqueurs & Spiritueux

Le chiffre d'affaires de la division Liqueurs & Spiritueux a augmenté de +31,7% en organique en 2021-22 (+27,5% par rapport à 2019-20), intégrant une progression de +24,6% des volumes et un effet mix-prix de +7,1%. La division a notamment bénéficié de l'excellente performance de Cointreau, des Whiskies Bruichladdich et de la montée en puissance de The Botanist.

Le Résultat Opérationnel Courant s'est élevé à 35,5 ME, en progression organique de +10,6% (+16,5% par rapport à 2019/20). La marge opérationnelle courante s'établit à 10,6% (-2,1 pts en organique). Fort de son avance sur le plan stratégique, le Groupe a décidé de réinvestir une grande partie de ses gains en marge brute (+1,5 pt versus 2020-21 et +3,5 pts versus 2019-20) en marketing et communication afin d'accroitre la notoriété et la désirabilité de ses marques (notamment Cointreau, The Botanist et les Whiskies Bruichladdich) et préparer la croissance de demain. En parallèle, le Groupe a maintenu un contrôle strict de ses coûts de structure.

Marques Partenaires

Le chiffre d'affaires des Marques Partenaires a enregistré une progression de +15,2% en organique en 2021-22 (+13,5% par rapport à 2019-20), notamment portée par des tendances favorables en Europe, leur premier marché.

Le Résultat Opérationnel Courant a atteint l'équilibre en 2021-22, contre une perte de -0,8 ME en 2020-21.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'est élevé à 334,4 ME, en progression de +39,9% en organique (+41,6% en publié). Il bénéficie principalement de la croissance exceptionnelle du Résultat Opérationnel Courant des Marques du Groupe (+39,5% en organique) et intègre une augmentation de 6,9 ME des frais de holding dont 2,0 MEUR de donation à la Fondation Rémy Cointreau et 4,9 ME liés à des mesures de rétention à moyen et long terme, à l'épargne salariale et au plan d'actionnariat salarié.

Cette performance inclut également une évolution favorable des devises (+6,4 ME), principalement liée à l'évolution favorable de la parité euro-yuan. Par ailleurs, le cours moyen de conversion euro-dollar s'est amélioré de 1,17 en 2020-21 à 1,16 en 2021-22 et le cours moyen d'encaissement (lié à la politique de couverture du Groupe) s'est élevé à 1,17 en 2021-22, stable par rapport à 2020-21.

Enfin, elle intègre un effet défavorable du périmètre de consolidation à hauteur de -2,4 ME, lié aux acquisitions de Brillet et de Telmont.

La Marge Opérationnelle Courante a ainsi enregistré une forte progression de +2,1 pts en publié à 25,5% (+2,3 pts en organique), atteignant son plus haut historique. Cette forte progression organique reflète :

une progression de +1,5 pt (+2,1 pts par rapport à 2019-20) de la marge brute à 68,6% (son plus haut historique), portée par un effet mix-prix très favorable et une forte progression des volumes

une excellente absorption des coûts de structure (ratio en baisse de 2,3 pts en organique)

un renforcement des investissements en marketing et communication (ratio en hausse de 1,5 pt en organique) afin d'accroître le potentiel de croissance à moyen terme des marques

un effet neutre des devises et défavorable du périmètre de consolidation (-0,2 pt)

Le résultat opérationnel s'est élevé à 320,3 ME, en progression de +35,8% en publié, après prise en compte de -14,1 ME d'éléments non récurrents.

Le résultat financier s'est amélioré, passant de -14,6 ME en 2020-21 à -13,2 ME en 2021-22.

La charge d'impôt s'est élevée à 95,6 ME, soit un taux effectif de 31,1% (29,3% hors éléments non-récurrents), en nette amélioration par rapport à 2020-21 (35,1% en publié et 33,5% hors éléments non récurrents). Cette évolution résulte principalement de la baisse du taux d'impôt en France et d'un effet mix géographique favorable.

Après prise en compte de la quote-part du résultat des entreprises associées, le résultat net part du Groupe s'est établi à 212,5 ME, en progression de +47% en publié (+45,7% en organique).

Hors éléments non récurrents, le résultat net part du Groupe est ressorti à 228,1 ME, en progression de +53,9% en publié (+52,6% en organique), soit une marge nette de 17,4% en progression de +2,7 points en publié (+2,9 points en organique).

Hors éléments non récurrents, le BNPA part du Groupe s'est élevé à 4,52 euros, en progression de +52,8% en publié.

La dette nette s'est établie à 353,3 ME, en hausse de 39 ME par rapport au 31 mars 2021. En complément de la génération de Free Cash-Flow, cette évolution reflète principalement l'effet non cash de la conversion anticipée d'une partie de l'OCEANE pour un montant de 154,6 ME, compensé par le programme de rachat d'actions pour un montant de 169,5 ME et le versement du dividende en numéraire à hauteur de 93,7 ME. Ainsi, le ratio bancaire " dette nette/EBITDA " s'est établi à 0,79 au 31 mars 2022 contre 1,33 au 31 mars 2021.

Le retour sur capitaux employés (ROCE) s'élève à 22,2% au 31 mars 2022, en progression de 5,1 pts (+4,9 pts en organique). L'amélioration significative de la profitabilité des Marques du Groupe a permis de compenser la poursuite des achats d'eau-de-vie stratégiques pesant sur les capitaux employés.

Le Conseil d'Administration de Rémy Cointreau proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires, qui se réunira le 21 juillet 2022, la distribution d'un dividende ordinaire de 1,85 euro par action en numéraire et d'un dividende exceptionnel de 1 euro par action pour lequel il proposera un paiement en numéraire ou en actions. Ce dividende traduit la forte confiance du Conseil et de l'équipe de direction dans les perspectives de croissance du Groupe.

Perspectives 2022-23

Parfaitement positionné pour profiter des nouvelles tendances de consommation et conforté par son avance sur son plan stratégique, Rémy Cointreau aborde l'année 2022-23 avec confiance.

Le Groupe entend poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie, centrée sur le développement de ses marques à moyen terme et portée par une politique d'investissement soutenue en marketing et communication. Il réaffirme sa volonté de continuer de gagner des parts de marché au sein du secteur des spiritueux d'exception et anticipe une nouvelle année de forte croissance. Rémy Cointreau prévoit notamment un fort démarrage de son activité au 1er trimestre malgré une base de comparaison très élevée et un contexte marqué par la pandémie en Chine.

Bénéficiant d'un excellent pricing power, l'amélioration de la Marge Opérationnelle Courante sera portée par une solide résilience de sa marge brute en dépit d'un environnement inflationniste et par un strict contrôle de ses coûts de structure.

Le Groupe prévoit pour l'année un effet favorable de ses devises sur son Résultat Opérationnel Courant compris dans une fourchette de 30 ME à 40 ME.

Objectifs 2030 confirmés

Au cours de l'année écoulée, Rémy Cointreau a bénéficié d'une consommation très soutenue, reflétant l'accélération structurelle des tendances de consommation observées depuis 2020 dans un contexte marqué par la pandémie : surperformance des qualités les plus haut-de-gamme, consommation à domicile, essor de la mixologie, développement du e-commerce ou encore l'intérêt croissant porté à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.

Rémy Cointreau réitère ses objectifs financiers et extra-financiers pour 2029-30.

Sur le plan financier, le groupe vise une marge brute de 72% et une Marge Opérationnelle Courante de 33% (sur la base des taux et du périmètre 2019-20).

Dans le cadre de son plan "Exception Durable", le groupe ambitionne une agriculture raisonnée pour l'ensemble des terroirs permettant l'élaboration de ses spiritueux ainsi qu'une réduction de ses émissions carbone de 50% par bouteille d'ici 2030. Une première étape en vue de l'ambition " Net Zéro carbone " en 2050.

Rémy Cointreau réaffirme son ambition de devenir le leader mondial des spiritueux d'exception...