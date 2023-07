Rémy Cointreau prévoit 3 euros de dividende

(Boursier.com) — L 'assemblée générale mixte des actionnaires de Rémy Cointreau s'est tenue le 20 juillet 2023 à Paris, sous la présidence de Mme Marie-Amélie de Leusse.

Dividende en numéraire

Cette assemblée a approuvé les comptes de l'exercice 2022/23 et a fixé le montant du dividende ordinaire à 2 euros par action, en numéraire. Elle a également approuvé le versement d'un dividende exceptionnel de 1 euro par action en numéraire.

Les dividendes (ordinaire et exceptionnel) seront détachés le 28 septembre, et mis en paiement à compter du 2 octobre.

Gouvernance

L'assemblée a approuvé le renouvellement, pour 3 ans, du mandat d'administratrice de Mme Laure Hériard Dubreuil.

L'assemblée a également approuvé, pour une durée de 3 ans, la nomination de Mme Sonia Bonnet Bernard, en tant qu'administratrice indépendante, en remplacement de M. Emmanuel de Geuser. Sa nomination renforce la présence au conseil d'administration de dirigeants dotés d'une solide expérience dans les domaines comptables et de l'audit et dans le suivi et la gestion des risques.

Le Conseil d'administration qui a suivi l'assemblée générale, a approuvé les nominations de :

- Mme Sonia Bonnet-Bernard au comité audit-finance en remplacement de M. Emmanuel de Geuser ;

- M. Elie Hériard Dubreuil en qualité de Président du comité Responsabilité Sociale et Environnementale, en remplacement de Mme Dominique Hériard Dubreuil, qui restera membre.

Le conseil d'administration est désormais constitué de 12 membres et 3 censeurs avec un taux de féminisation renforcé (50%) et d'indépendance (58%), en parfaite adéquation avec les recommandations Afep-Medef.