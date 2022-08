Rémy Cointreau : premier plan d'actionnariat salarié à l'international

(Boursier.com) — Fort du succès de son premier plan d'actionnariat salarié, lancé en France l'an dernier, Rémy Cointreau lance sa première augmentation de capital réservée à ses salariés à l'international. En accord avec la décision du Conseil d'administration du 31 mars 2022, l'enveloppe dédiée à l'opération ne pourra pas dépasser 40 000 actions, soit 0,07% du capital à ce jour. Conformément au calendrier déterminé pour l'opération, et sous réserve de la décision du directeur général, les collaborateurs éligibles pourront souscrire entre le 12 et le 30 septembre 2022. L'augmentation de capital sera constatée le 27 octobre 2022. L'offre faite aux collaborateurs leur permettra de souscrire à un prix de référence décoté de 20%, qui sera fixé le 9 septembre 2022 par le directeur général, et leur permettra de bénéficier d'un abondement équivalent à leur apport personnel dans la limite de 400 euros brut. Le règlement-livraison des actions est prévu au plus tard le 27 octobre 2022.