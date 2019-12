Rémy Cointreau plombé par une dégradation

(Boursier.com) — Rémy Cointreau chute de 3% à 113,7 euros ce matin, alors que Bryan, Garnier & Co vient de dégrader la valeur d''achat' à 'neutre' et de réviser en baisse sa fair value à 122 euros, contre 131 euros. L'intermédiaire, justifiant cette sanction, évoque une faible visibilité et un Ebit du premier semestre bien plus faible qu'anticipé. La tendance d'activité devrait rester "légère" jusqu'au quatrième trimestre. Bryan, Garnier réduit par ailleurs ses estimations annuelles sur le dossier du producteur et distributeur de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. La firme anticipe désormais une décroissance organique de l'activité de Rémy Cointreau de 1,9% sur 2019/2020 (contre +0,4% précédemment). En termes d'Ebit, Bryan, Garnier prévoit un déclin organique de 2,9%.