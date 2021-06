Rémy Cointreau ouvre la souscription de son plan d'actionnariat salarié

Rémy Cointreau ouvre la souscription de son plan d'actionnariat salarié









(Boursier.com) — Dans le cadre du plan "My Rémy Cointreau", première augmentation de capital de Rémy Cointreau réservée à ses salariés en France, le groupe de spiritueux a arrêté, par décision du Directeur général, le prix de souscription. Il a été fixé, le 22 juin, à 134,20 euros par action. Ce prix correspond à la moyenne des 20 cours d'ouverture de l'action Rémy Cointreau sur Euronext Paris sur la période courant du 25 mai (inclus) au 21 juin (inclus), moyenne à laquelle est appliquée une décote de 20%.

La période de souscription est ouverte du 24 juin (inclus) au 13 juillet (inclus).

Souscription avec abondement

Ce plan d'actionnariat salarié s'inscrit dans la politique de transformation de la société à horizon 2030. L'objectif est de positionner Rémy Cointreau comme leader du marché des spiritueux d'exception. A ce titre, la société souhaite reconnaître au travers de ce plan l'engagement de ses collaborateurs, ainsi que leur savoir-faire, leur professionnalisme et leur implication au quotidien.

L'offre est ouverte à l'ensemble des collaborateurs des sociétés de l'UES Rémy Cointreau (CLS Rémy Cointreau, E. Rémy Martin & Cie, Cointreau, Rémy Cointreau France Distribution) ainsi qu'à ceux des sociétés Maison J.R. Brillet, Domaine de Hautes Glaces, Maison J. de Telmont et Andromède, ayant une ancienneté d'au moins 3 mois au jour de souscription. Les anciens collaborateurs en retraite ou préretraite peuvent également souscrire au plan dès qu'ils disposent d'avoirs sur un FCPE d'un Plan d'Epargne.

La souscription des actions permet au bénéficiaire souscrivant dans le cadre du FCPE de bénéficier, sous conditions, d'un abondement de leur employeur équivalent à leur apport personnel dans la limite de 400 euros bruts.

Les actions nouvelles Rémy Cointreau pouvant être souscrites par l'intermédiaire du FCPE My Rémy Cointreau sont des actions ordinaires. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Paris sur la même ligne que les actions existantes (code ISIN : FR0000130395). Elles porteront jouissance au 1er avril 2021 et auront droit au dividende décidé par l'Assemblée Générale au titre de l'exercice ouvert le 1er avril 2021. Elles seront assimilables aux actions existantes et ne feront l'objet d'aucune restriction.

Les parts du FCPE My Rémy Cointreau correspondant aux actions Rémy Cointreau souscrites devront être conservées par leurs bénéficiaires pendant une durée de 5 années, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé autorisé par la loi.

L'augmentation du capital et la livraison des actions Rémy Cointreau interviendra au plus tard le 6 août 2021.

L'admission des actions nouvelles de Rémy Cointreau émises dans le cadre de la présente offre sur Euronext Paris sera demandée dès que possible après l'augmentation de capital, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.