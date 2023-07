Remy Cointreau : objectifs annuels confirmés

(Boursier.com) — Au cours du premier trimestre 2023-24, Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 257,5 millions d'euros, en baisse de -35% en organique (+14,3% par rapport au 1er trimestre 2019-20). En données publiées, le chiffre d'affaires a reculé de -37,2%, incluant un effet négatif des devises de -2,2%.

Cette performance traduit une base de comparaison exceptionnellement élevée (le 1er trimestre 2022-23 était en progression de +74% par rapport au 1er trimestre 2019-20), la volonté du Groupe de baisser fortement le niveau de ses stocks de Cognac aux Etats-Unis et une poursuite de la normalisation de la consommation aux Etats-Unis.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires de la division Cognac a reculé de -44,7% en organique. La division Liqueurs & Spiritueux affiche une baisse de -11,4% en organique. Cette dernière est affectée par un effet de phasage et une base de comparaison élevée mais les tendances sous-jacentes demeurent solides, permettant un retour à la croissance dès le 2ème trimestre.

Le chiffre d'affaires de la région Amériques a enregistré une baisse significative de ses ventes tandis que la région APAC a généré une très forte croissance, soutenue par la Chine, l'Asie du Sud-Est et la reprise du Travel Retail. Enfin, EMEA affiche une croissance à deux chiffres, portée par l'ensemble de ses régions.

Perspectives 2023-24 : objectifs annuels confirmés

Pour l'année 2023-24, Rémy Cointreau prévoit la poursuite d'une forte normalisation de la consommation aux Etats-Unis à un niveau qui demeurera, toutefois, nettement supérieur à celui de 2019-20.

En parallèle, le groupe anticipe une forte croissance dans le reste du monde, soutenue par une progression importante en Chine, une très bonne performance de la région EMEA et du Reste de l'Asie ainsi qu'un niveau d'activité similaire à celui de 2019-20 pour le Travel Retail.

Dans ce contexte, le groupe anticipe un chiffre d'affaires stable en organique pour 2023-24 intégrant :

Un recul marqué du chiffre d'affaires au premier semestre, impacté par une très forte baisse du chiffre d'affaires aux Etats-Unis et des bases de comparaison élevées;

Une forte reprise de la croissance au second semestre dans le sillage d'un net rebond de l'activité aux Etats-Unis à partir du 3ème trimestre.

Par ailleurs, Rémy Cointreau entend confirmer son niveau de profitabilité en organique cette année en s'appuyant sur :

Une poursuite de la mise en oeuvre de sa stratégie de valeur, à travers une politique de prix ferme et une amélioration du mix

Une bonne résilience de sa marge brute, dans un contexte toujours inflationniste;

Une stabilisation du ratio "dépenses en marketing et communication/chiffre d'affaires";

Un strict contrôle de ses coûts de structure;

Le Groupe prévoit pour l'année un effet défavorable de ses devises sur :

le chiffre d'affaires : entre -50 ME et -60 ME

le Résultat Opérationnel Courant : entre -10 ME et -15 ME.