Remy Cointreau : nouvel ajustement d'analyste

(Boursier.com) — Rémy Cointreau recule de 0,6% de retour sur les 160 euros ce lundi, alors que Citigroup a ajusté son objectif de cours à 183 euros sur le groupe de spiritueux, contre 220 euros auparavant... Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 867,1 millions d'euros au premier semestre 2022-23, en progression de +21,1% en organique (soit +54,6% par rapport à 2019-20). Cette performance traduit une progression forte de l'effet mix-prix (+11,4%), en ligne avec la stratégie de valeur du Groupe, et une hausse des volumes (+9,7%). Le Résultat Opérationnel Courant s'est établi à 319,3 millions d'euros, en progression de +27,2% en organique et de +50,0% en publié. Il a plus que doublé par rapport à 2019-20. La marge opérationnelle courante s'est améliorée de +1,7 point en organique à 36,8% (+3,8 points en publié).

Objectifs annuels confirmés

Parfaitement bien positionné pour profiter des nouvelles tendances de consommation et conforté par son avance sur son plan stratégique, Rémy Cointreau se dit confiant pour l'année 2022-23.

Compte tenu des effets de phasage attendus sur l'évolution du chiffre d'affaires et des dépenses en marketing et communication, l'amélioration organique de la Marge Opérationnelle Courante sera essentiellement portée par le 1er semestre. Remy Cointreau prévoit pour l'année un effet favorable de ses devises sur le chiffre d'affaires (entre 110 ME et 120 ME) et sur le Résultat Opérationnel Courant (entre 55 ME et 60 ME).

"Rémy Cointreau vient de publier son EBIT qui ressort au-dessus du consensus et de nos attentes" estime Stifel. Au cours du première semestre, la marge opérationnelle atteint 36,8%, en croissance de 380pb par rapport à l'année dernière et de 170pb en organique, portée par la branche Cognac. "Pour rappel, les ventes ont été publiées le 25 octobre montrant de fortes tendances en Chine et un certain phasing aux États-Unis" estime l'analyste qui vise un cours de 200 euros en restant à l'achat sur le dossier.