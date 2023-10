Rémy Cointreau : les avis se bousculent

(Boursier.com) — Secoué en fin de semaine dernière après l'annonce de ses comptes, Rémy Cointreau remonte de 1% à 107 euros ce mardi, après avoir corrigé de plus de 12% sur les 5 dernières séances. Le titre du groupe de spiritueux avait lourdement chuté de 11% sur la seule séance de vendredi, sanctionné après son gros avertissement sur ses résultats... Evoquant "la dégradation des conditions de marché", le management prévoit désormais un recul de son chiffre d'affaires 2023-2024 (en données organiques) compris entre 15% et 20%, contre une prévision de revenus stables précédemment... Il vise aussi une baisse "maîtrisée" de la marge opérationnelle courante en données organiques, alors qu'il la voyait stable auparavant.

Aux Etats-Unis, les conditions de marché se sont détériorées avec la persistance d'un environnement fortement promotionnel et la hausse des taux d'intérêt qui impacte les capacités de financement des distributeurs, a expliqué la direction de Rémy Cointreau. En conséquence, la reprise de la croissance des ventes, qui était initialement prévue au troisième trimestre, est désormais attendue au cours de l'exercice 2024-2025 qui débutera le 1er avril prochain... En Chine, la croissance des ventes sera moindre qu'escompté compte tenu de la difficile reprise économique du pays après la pandémie de Covid-19.

La société a déclaré qu'elle maintiendrait un contrôle strict des coûts et continuerait à augmenter les prix pour protéger ses marges, et qu'elle réduirait ses dépenses de marketing, en particulier pour le cognac...

Brokers encore prudents

"Les conditions du marché semblent pires que prévu initialement, la politique de prix plus ferme de Rémy Martin contrastant avec l'intense activité promotionnelle des marques concurrentes et exerçant une pression supplémentaire à court terme sur les volumes", a souligné Jefferies. "Nous nous attendons à ce que cette situation soit exacerbée par une certaine réduction des stocks des grossistes". Jefferies demeure à l'achat, mais a réduit son cours cible de 160 à 130 euros. Société Générale conserve de son côté la valeur, mais avec un objectif de cours ici aussi abaissé de 125 à 110 euros.

Barclays avait auparavant ramené son objectif à 103 euros, contre 111 euros ('souspondérer') et Bernstein avait maintenu sa recommandation à 'surperformance', tout en ajustant son objectif de cours à 151 euros. BNP Paribas Exane reste lui à 'surperformance', mais avait déjà abaissé sa cible à 150 euros, tandis que la Deutsche Bank conserve le titre avec un objectif ramené à 105 euros.