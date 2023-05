Rémy Cointreau : le titre reste sous pression

(Boursier.com) — Rémy Cointreau trébuche encore de 2,8% à 152,40 euros ce mardi après avoir lancé un avertissement sur sa croissance organique 2023-2024 en fin de semaine dernière. Le groupe de spiritueux a annoncé s'attendre à une stabilité de son chiffre d'affaires en données organiques au cours de l'exercice avec une demande de cognac faible aux Etats-Unis au premier semestre. Le fabricant du cognac Rémy Martin a ainsi dit s'attendre à un "recul marqué" du chiffre d'affaires au premier trimestre et particulièrement une "très forte baisse" aux Etats-Unis. Une forte reprise suivra au second semestre, tirée par un net rebond de l'activité de l'autre côté de l'Atlantique à partir du troisième trimestre, a précisé le management...

Pour son exercice 2022-2023 clos le 31 mars, le groupe a confirmé son objectif d'une croissance organique forte de son résultat opérationnel courant (ROC) après avoir fait état d'un chiffre d'affaires sur la période meilleur qu'attendu (en croissance interne de 10,1%), avec une reprise marquée de l'activité en Chine depuis février après la levée des restrictions contre le Covid-19.

Parmi les réactions de brokers, la Deutsche Bank a coupé sa cible de 173 à 145 euros avec un avis à 'conserver'. Oddo BHF est à 'sous-performer' sur le dossier et, selon Citi, les résultats et les perspectives sont "très préoccupants"..."Nous continuons de croire au récit à long terme de Rémy et à la catégorie Cognac, mais acceptons que de meilleures opportunités d'investissement à court terme soient disponibles dans les spiritueux". Les estimations de bénéfices du consensus pour 2024 pourraient faire l'objet de révisions à la baisse à deux chiffres, selon la banque.