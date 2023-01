Rémy Cointreau : le titre bondit, Citi en soutien

(Boursier.com) — Rémy Cointreau s'adjuge plus de 3% à 178,7 euros dans les premiers échanges de la semaine à Paris, dopé par une note de Citi. La banque a en effet rehaussé à 'acheter' son opinion sur le groupe de spiritueux en visant 200 euros. Le titre semble être prêt pour une réévaluation "importante" sur le "prix" de la réouverture de la Chine, écrit Citi. L'analyste affirme qu'avec des actions qui se négocient sur des niveaux de PE au plus bas depuis plus de 10 ans par rapport à LVMH/'staples', il existe une "opportunité rare" d'acheter une croissance structurellement attrayante, soutenue par la rareté et défendable, à un prix relativement bas. Les avantages de la réouverture de la Chine ne sont pas encore pleinement 'appréciés' par le marché, tandis que le travel retail en Asie pourrait doubler au cours de l'année à venir, ajoute la banque.