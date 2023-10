Rémy Cointreau : le titre a-t-il trop trinqué ?

(Boursier.com) — Remy cointreau surperforme le marché en ce début de semaine avec un titre qui gagne 1% à 115,45 euros ce lundi, alors que Goldman Sachs a maintenu sa recommandation d'achat sur le groupe de spiritueux, tout en ajustant son objectif de cours de 205 à 180 euros. Oddo BHF avait auparavant rehaussé à 'surperformer' son opinion sur le dossier avec une cible actualisée de 131 à 129 euros. Le mauvais momentum du semestre en cours a gommé 8 ans de "rerating", souligne le broker. Cela constitue, selon lui, une opportunité de revenir sur des valeurs de qualité positionnées sur un secteur de croissance avec des fondamentaux attractifs.

L'analyste privilégie les valeurs de qualité : Diageo et Pernod Ricard avec une préférence pour ce dernier (décote vs Diageo en raison d'un momentum S1/S2 asynchrone) tandis que le fort "derating" de Rémy Cointreau offre une opportunité unique à court terme (momentum au plus bas alors que le long terme n'est pas remis en cause).

La Deutsche Bank conserve de son côté le groupe de spiritueux, mais avec un objectif de cours ramené à 125 euros. JP Morgan avait auparavant réitéré son conseil 'sous-pondérer' sur le dossier avec une cible abaissée à 110 euros.

Barclays reste de son côté à 'souspondérer' avec un objectif de cours ajusté à 111 euros. Pour la banque britannique, sur fond de vieillissement démographique des consommateurs en Chine, les ventes de spiritueux haut de gamme connaîtront probablement un ralentissement... Barclays a ainsi modélisé une baisse de 22% de la population de ce groupe d'âge cible d'ici 2035 en Chine... En outre, le pays devrait connaître un environnement économique plus lent, ce qui pourrait limiter la capacité des consommateurs à payer plus ou à échanger davantage. Pour Rémy Cointreau, ce sont environ 29% des revenus et 35% des profits qui sont réalisés dans le pays...sur Pernod Ricard à 'neutre' tout en ramenant son cours cible de 213 à 190 euros et le courtier a réduit la mire sur Remy Cointreau à 173 euros, tout en restant à 'surperformer'.