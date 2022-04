Rémy Cointreau : le secteur sous surveillance

(Boursier.com) — Rémy Cointreau recule de 0,6% à 184,30 euros ce mercredi, alors que le secteur a été récemment pénalisé par la publication trimestrielle de LVMH sur l'activité spiritueux du groupe. La Deutsche Bank a abaissé la mire de 315 à 274 euros tout en restant à l'achat sur le dossier. De son côté, Jefferies parlait d'un "démarrage en douceur" de l'année pour le secteur. Chez LVMH, les volumes de cognac ont chuté, reflétant à la fois des contraintes d'approvisionnement sur le segment et l'effet en Chine tant du calendrier du Nouvel An que des difficultés apparues en mars et liées à la situation sanitaire.

Bien que cela puisse peser sur le sentiment à court terme sur les groupes de spiritueux, "nous n'extrapolerions pas ces tendances", soulignait toutefois l'analyste...