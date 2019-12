Remy Cointreau : le marché est déçu

(Boursier.com) — Remy Cointreau est sanctionné en début de séance (-3% à 116,7 euros) après l'annonce de résultats inférieurs aux attentes au premier semestre et d'objectifs décevants. Le groupe de spiritueux a vu son ROC baisser de 4,7% entre avril et septembre à 138,3 millions d'euros à change et périmètre constants, là où le consensus était positionné autour de 144 ME.

Alors que le management avait indiqué jusqu'ici s'attendre à ce que 2019-2020 se déroule dans le cadre des objectifs à moyen terme du groupe, il dit désormais anticiper un résultat opérationnel courant stable compte tenu de l'environnement géopolitique incertain. Les objectifs moyen terme ont en revanche été confirmés.

Bien que la rentabilité du Cognac soit au rendez-vous, "cela ne cache pas la livraison pire que prévu presque partout ailleurs dans le compte de résultats", affirme Citi ('neutre').