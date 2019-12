Remy Cointreau : la prudence domine

Remy Cointreau : la prudence domine









Crédit photo © Bruichladdich

(Boursier.com) — Nouvelle note prudente sur le dossier Remy Cointreau. Après la Deutsche Bank hier, Bryan Garnier indique s'attendre à une décroissance organique de 6,1% au troisième trimestre et de 3,2% sur l'ensemble de l'année (contre -1,9% précédemment). Si le quatrième trimestre devrait montrer une amélioration sous l'impulsion des Etats-Unis, de Macao et de l'Europe, cela ne devrait pas empêcher le résultat d'exploitation de reculer de 3,5% en organique sur l'année (contre -2,9% précédemment). 'Neutre' sur la valeur, le courtier se dit préoccupé par le manque de visibilité. De plus, l'arrivée d'un nouveau PDG début décembre pourrait créer une période de latence... La 'fair value 'est ajustée de 122 à 119 euros.