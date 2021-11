Remy Cointreau : La marge opérationnelle courante publiée est en hausse de 8,3 points, à 33% au S1

(Boursier.com) — Remy Cointreau annonce un résultat opérationnel courant au S1 de 212,9 ME, contre 106,2 ME il y a un an et un consensus de place situé à un peu moins de 170 ME. La dette nette à la fin du S1 ressort à 299,6 ME. La marge opérationnelle courante publiée est en hausse de 8,3 points à 33%. Le résultat de la division cognac, qui représente près de 90% des bénéfices du groupe, a pour sa part progressé de 101,9% à 188,1 millions d'euros.

Le groupe relève au passage son objectif annuel et vise désormais une croissance organique "très forte" de son résultat opérationnel courant. La direction anticipe par ailleurs une croissance organique forte de son CA annuel 2021-22, ainsi qu'une amélioration organique de sa marge opérationnelle courante.

Rémy Cointreau confirme enfin sa volonté d'augmenter significativement ses investissements de marketing et de communication cette année, notamment au S2.

Rémy Cointreau relève ainsi ses objectifs financiers annuels après un rebond plus net que prévu de son résultat opérationnel courant au cours du premier semestre de son exercice décalé, de 104,5%, sur fond de dynamisme de la demande pour le cognac haut de gamme en Chine, en Europe et aux Etats-Unis.

Le groupe réaffirme aussi sa confiance dans sa capacité à surperformer le marché des spiritueux d'exception et prévoit une croissance organique forte de son chiffre d'affaires annuel.