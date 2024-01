Remy Cointreau : la Chine envoie le titre au tapis

(Boursier.com) — Séance noire pour Remy Cointreau qui s'effondre de plus de 11% à 96,9 euros après avoir déjà perdu plus de 5% au cours des trois derniers jours. La pression vendeuse sur le groupe de spiritueux, qui évolue au plus bas depuis mai 2020, est à relier à une information venue de Chine dans la mesure où le ministère chinois du Commerce a annoncé le lancement d'une enquête anticoncurrentielle sur les eaux-de-vie de vin, comme le cognac, importées de l'Union européenne. L'enquête des autorités chinoises fait suite à une plainte de l'Association chinoise des boissons alcoolisées au nom de l'industrie locale des eaux-de-vie de vin, a précisé le ministère.

"Le secteur a déjà été déclassé mais ces mesures pourraient dissuader certains investisseurs de s'y intéresser à nouveau", affirme à 'Bloomberg' Gilles Guibout, gestionnaire de portefeuille chez Axa Investment Managers. "Pernod a déjà envoyé un message de prudence concernant sa prochaine publication". "Il y a bien sûr des inquiétudes au niveau macro avec le ralentissement continu de la croissance en Chine, mais ce qui pèse également sur le moral des investisseurs, c'est le risque réglementaire et politique", indique de son côté Emmanuel Cau, responsable de la stratégie actions européennes chez Barclays. "L'opacité réglementaire va probablement continuer à alimenter le pessimisme, en particulier à l'égard du secteur des boissons alcoolisées, qui est sous pression depuis un certain temps déjà".

Pernod Ricard, bien que moins exposé aux eaux-de-vie de vin, chute de 5,8% à 143,6 euros.