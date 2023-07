Remy Cointreau : la Chine en question

(Boursier.com) — Stable à 143 euros, Remy Cointreau campe sur ses positions alors que le Credit Suisse est passé à "sous-performance", tout en ajustant son objectif de 155 à 152. UBS avait auparavant réitéré sa recommandation 'achat' sur le groupe de spiritueux en ciblant un cours de 149 euros, affirmant que les risques à court terme avaient été "bien signalés" et que les opportunités de croissance à long terme demeuraient claires... Les perspectives à moyen et long terme restent attrayantes en raison d'une marge brute et d'un pouvoir de fixation des prix élevés, selon les analystes de la banque. Reste les interrogations en provenance de Chine alors que l'activité continue d'être fébrile.

Morgan Stanley avait quant à lui réduit sa cible de 140 à 136 euros tout en restant à 'sous-pondérer'...