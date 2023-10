Rémy Cointreau : l'environnement dégradé pousse à une sévère révision de l'objectif de chiffre d'affaires annuel !

(Boursier.com) — Au cours du premier semestre 2023-24, Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 636,7 millions d'euros, en baisse de -22,2% en organique (soit +20,9% par rapport au 1er semestre 2019-20). En données publiées, le chiffre d'affaires a reculé de -26,6%, incluant un effet négatif des devises de -4,4%, principalement lié à l'évolution du renminbi chinois et du dollar américain.

La détérioration des conditions de marché, principalement aux Etats-Unis, conduit Rémy Cointreau à ajuster ses objectifs annuels 2023-24 et prévoit désormais : un recul du chiffre d'affaires compris entre -15% et -20% en organique (contre stable précédemment) et une baisse maîtrisée de la marge opérationnelle courante en organique (contre stable précédemment) grâce à la mise en oeuvre d'un plan important de réduction des coûts.

Enfin, en tenant compte de l'évolution du mix géographique et de la détérioration du renminbi, le Groupe prévoit pour l'année un effet défavorable du taux de change : sur le chiffre d'affaires : entre -50MEUR et -60MEUR et sur le Résultat Opérationnel Courant : entre -10MEUR et -15MEUR.