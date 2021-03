Remy Cointreau : JP Morgan dope le titre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Remy Cointreau surperforme nettement le marché ce mardi à la faveur d'un gain de 2,1% à 162,5 euros. Le flux acheteur sur le groupe de spiritueux est nourri par une note de JP Morgan qui a relevé à 'neutre' son opinion sur le dossier avec un objectif porté de 125 à 150 euros. La banque a augmenté ses estimations de bénéfices par action pour les exercices 2022 et 2023 d'environ 3% car les données alternatives indiquent une forte dynamique en Chine et aux États-Unis pour l'exercice 2022. La valorisation n'est pas bon marché, avec un P2 2022 estimé de 43 contre 22,2 pour le secteur, mais la dynamique positive prévue par le consensus provenant d'une demande "soutenue" aux États-Unis et en Chine en particulier, avec une reprise progressive ailleurs, devrait soutenir le titre.