Rémy Cointreau : gros warning = grosse sanction

(Boursier.com) — Au tour de Rémy Cointreau. Le titre du groupe de spiritueux chute de 11% à 104,9 euros à l'ouverture du marché parisien, sanctionné après son gros avertissement sur résultats. Evoquant la dégradation des conditions de marché, le management prévoit désormais un recul de son chiffre d'affaires 2023-2024 (en données organiques) compris entre 15% et 20%, contre une prévision de revenus stables précédemment. Il vise aussi une baisse "maîtrisée" de la marge opérationnelle courante en données organiques, alors qu'il la voyait stable auparavant.

Aux Etats-Unis, les conditions de marché se sont détériorées avec la persistance d'un environnement fortement promotionnel et la hausse des taux d'intérêt qui impacte les capacités de financement des distributeurs, explique Rémy Cointreau. En conséquence, la reprise de la croissance des ventes, qui était initialement prévue au troisième trimestre, est désormais attendue au cours de l'exercice 2024-2025 qui débutera le 1er avril. En Chine, la croissance des ventes sera moindre qu'escompté compte tenu de la difficile reprise économique du pays après la pandémie de Covid-19.

La société a déclaré qu'elle maintiendrait un contrôle strict des coûts et continuerait à augmenter les prix pour protéger ses marges, et qu'elle réduirait ses dépenses de marketing, en particulier pour le cognac.

"Les conditions du marché semblent pires que prévu initialement, la politique de prix plus ferme de Rémy Martin contrastant avec l'intense activité promotionnelle des marques concurrentes et exerçant une pression supplémentaire à court terme sur les volumes", affirme Jefferies. "Nous nous attendons à ce que cette situation soit exacerbée par une certaine réduction des stocks des grossistes".

"Dans un environnement dégradé aux Etats-Unis qui ne renouera pas avec la croissance pour le cognac avant l'exercice prochain et de reprise moins soutenue en Chine , le groupe renonce à ses perspectives annuelles comme nous le supposions mais dans des proportions plus conséquentes que prévu", indique TP ICAP Midcap ('achat'). Le broker ajuste à nouveau ses estimations en baisse et son cours cible qui passe de 176 à 168 euros.