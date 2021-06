Remy Cointreau : Goldman Sachs dope le titre

Remy Cointreau : Goldman Sachs dope le titre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Remy Cointreau bondit de 2,4% à 170,7 euros à l'ouverture du marché parisien, soutenu par une note de Goldman Sachs. La banque américaine est passée à l'achat sur le groupe de spiritueux avec une cible remontée de 155 à 190 euros. Elle évoque un "potentiel de hausse important" aux États-Unis et en Chine pour le cognac alors que ce dernier ne représente que 6,8% des ventes de spiritueux aux Etats-Unis, contre 35% pour le whisky et 13% pour la tequila. Les spiritueux de style occidental, dont le cognac, représentent par ailleurs moins de 5% des ventes totales de spiritueux en Chine. GS voit une "hausse de la premiumisation" et affirme que la valorisation de Remy Cointreau "semble attrayante par rapport à ses pairs de haute qualité".