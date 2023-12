Remy Cointreau : forte volatilité après les résultats

(Boursier.com) — Matinée très volatile pour Remy Cointreau. Après avoir bondi de plus de 6%, le titre du groupe de spiritueux évolue désormais en légère baisse après la publication de résultats intermédiaires en net repli. Les opérateurs semblaient, dans un premier temps, soulagés par le maintien de la guidance annuelle, abaissée le mois dernier, ainsi que par l'absence de mauvaises nouvelles. Néanmoins, les analystes estiment que la visibilité reste faible, avec des inquiétudes persistantes quant à une éventuelle reprise, compte tenu de la baisse de la demande américaine dans un contexte de stocks plus élevés et de fortes pressions promotionnelles de la part des concurrents.

Citi affirme que l'absence de nouveaux points négatifs est positive. Cependant, le manque persistant de visibilité à court terme signifie que la confiance du marché et des investisseurs à l'égard du titre devrait rester faible pour le moment. Jefferies met en avant la confirmation de l'objectif de marge opérationnelle courante, soulignant que la société déploie un important plan de réduction des coûts. Malgré la volatilité à court terme, Remy figure parmi les modèles de croissance à long terme les plus attrayants du secteur des boissons européennes, compte tenu des barrières élevées à l'entrée et des tendances à la premiumisation.

Après avoir été le premier à pâtir des effets de la normalisation de la consommation et du surstockage aux US, le groupe devrait voir ses performances opérationnelles s'améliorer au second semestre, explique Oddo BHF ('surperformer'). Cette amélioration séquentielle et le retour du marché du cognac aux US à des taux de croissance normalisés devraient soutenir le rerating du titre dont le niveau de valorisation est à un niveau historiquement bas. Le broker considère donc que le pire est désormais derrière nous tandis que la publication du jour et les commentaires du management le confortent dans cette opinion.

En théorie, le momentum redeviendra plus attractif au printemps 2024 (correspondant au T1 du groupe) mais dans cet intervalle, la valeur des stocks d'eaux-de-vie est un soutien à la valorisation, selon TP ICAP Midcap. L'analyste reste ainsi à l''achat' avec une cible de 167 euros.