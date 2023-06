Remy Cointreau : forte volatilité après les résultats

(Boursier.com) — En forte hausse en début de séance, Remy Cointreau évolue désormais proche de l'équilibre après son point annuel. Alors que les analystes étaient majoritairement positifs sur les résultats, Jefferies met en avant la pression continue sur les activités de cognac de la société aux États-Unis. Remy Cointreau prévoit en effet un repli de ses ventes au premier semestre en raison d'une "très forte" baisse des achats américains de ses boissons premium, notamment le cognac Remy Martin et le rhum Mount Gay. Le distillateur avait mis en garde en avril contre le potentiel ralentissement aux États-Unis de la demande de spiritueux haut de gamme dans un contexte d'inflation élevée et d'incertitude économique.

Les analystes de Citi ('achat') affirment que les résultats ont dépassé les attentes et, surtout, que les orientations de la direction sur le développement aux États-Unis et la forme de l'activité pour l'année à venir sont confirmées. La publication devrait conduire à une faible révision à la hausse à un chiffre du consensus, bien que l'absence de tout autre programme de rachat d'actions puisse limiter la progression du cours.

Morgan Stanley ('sous-pondérer') s'attendait à une légère surperformance du titre ce matin, notant l'absence de "surprise négative supplémentaire" à la suite d'une baisse des ventes depuis le quatrième trimestre. "Cela dit, les investisseurs se concentreront probablement sur la dernière dynamique américaine et la trajectoire de reprise, où nous voyons toujours des raisons de prudence", souligne la banque.

Oddo BHF misait aussi sur une réaction du titre légèrement positive compte tenu de la poursuite de la baisse du cours ces derniers jours et d'une base de RO courant qui est 1,4% supérieur aux attentes, ce à quoi il faut ajouter la bonne surprise sur le dividende. En outre, la guidance d'effet devises sur le ROC (-10 à -15 ME) est globalement en ligne avec les attentes de 18 ME et la guidance 2023/24 (pas de croissance organique du CA et intention de préserver la MOP courante) est confirmée. Le broker est à 'sous-performance' sur le dossier avec une cible de 134 euros dans la mesure où il considère qu'il est prématuré d'anticiper un rebond au S2 après un S1 qui devrait être en forte baisse comme annoncé fin avril.