Remy Cointreau : forte dégradation des résultats semestriels

(Boursier.com) — Remy Cointreau dévoile des comptes semestriels en forte baisse, plombé par les difficultés rencontrées sur le marché américain. Sur les six premiers mois de son exercice 2023-2024, le groupe de spiritueux voit son chiffre d'affaires baisser de 22,2% (en données organiques) à 636,7 millions d'euros tandis que son résultat opérationnel courant flanche de 43% à 169,1 ME. Le consensus tablait sur un ROC de 183 ME. En conséquence, la marge opérationnelle courante tombe à 26,6%, contre 36,8% à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net est divisé par deux à 113 ME.

"Nos résultats semestriels ont été fortement impactés par le marché américain qui doit faire face à des vents contraires conjoncturels : niveau de stock important lié à une forte normalisation de la consommation, intensité promotionnelle sans précédent et hausse des taux d'intérêt", commente le directeur général Eric Vallat. "C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place des mesures de réduction des coûts pour atténuer les effets à court terme", ajoute-t-il, précisant que la visibilité est "encore limitée" sur les prochains mois.

Rémy Cointreau prévoit de réduire ses coûts à hauteur de 100 millions d'euros cette année, dont 25 ME ont déjà été réalisés au premier semestre.

Pour l'ensemble de l'exercice, il confirme ses objectifs abaissés le mois dernier, soit un recul du chiffre d'affaires en données organiques compris entre 15% et 20% et une baisse "maîtrisée" de la marge opérationnelle courante en données organiques. Le groupe prévoit sur l'année un effet défavorable lié aux changes compris entre 50 et 60 ME sur les revenus et entre 10 et 15 ME sur le ROC.